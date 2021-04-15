В Хабаровске открылся музыкальный фестиваль Юрия Башмета

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Первой площадкой смотра стал Хабаровский музыкальный театр, передает ТАСС.

Фестиваль открылся концертом камерного ансамбля «Солисты Москвы». Перед началом Башмет рассказал журналистам, что ждет от фестиваля открытий. «Наша импровизация — соотношение звуков со временем, артикуляцией, значением. Жду от фестивали вдохновения», — сказал руководитель коллектива.

В течение недели в регионе будут идти концерты, планируется также образовательная программа для детей. Фестиваль состоится не только на основных площадках города — в концертном зале краевой филармонии и Хабаровском музыкальном театре, но и на площадках других городов и населенных пунктов.

17 мая в Амурске пройдет вечерний концерт фестиваля, 18 апреля в Хабаровске состоится концерт Дальневосточного академического театра. 18 апреля пройдут камерные концерты в Бикине, Вяземском и Хабаровском районах.

21 апреля фестиваль завершится гала-концертом.