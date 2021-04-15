Фильм «Декабрь» о последних днях Есенина выйдет в прокат в декабре

Кадр из кинофильма

Об этом сообщает в четверг пресс-служба видеосервиса Start.

Драму Клима Шипенко, рассказывающую о знаменитом русском поэте, планируется выпустить на экраны страны в конце текущего года, говорится в сообщении. По словам режиссера, его всегда привлекала фигура Есенина. «Еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем», — признался Шипенко.

Поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и талант всегда являются огромным полем для творческого подхода в искусстве, отметил режиссер, которого процитировали в сообщении пресс-службы.

Роль поэта в картине сыграет Александр Петров, сотрудничавший с Шипенко во время съемок фильма «Текст». Производством фильма занимаются студия Yellow, Black and White совместно с видеосервисом Start, поддержку оказывают Фонд кино и фонд «Кинопрайм».

Сюжет рассказывает о том, как танцовщица Айседора Дункан прибывает на границу СССР из Германии. Она готовит побег Сергея Есенина, который едет из Москвы в Ленинград, однако путь ему преграждают множество препятствий.