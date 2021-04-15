В Москве покажут спектакль-фантасмагорию «В кольцах»

Об этом рассказала режиссер спектакля Марина Брусникина в разговоре с агентством ТАСС.

Премьерные показы постановки, в основу которой легла повесть современной писательницы Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва», состоятся в московском театре «Практика».

Зрители увидят спектакли 15 и 16 апреля. По словам Брусникиной, повесть Некрасовой она нашла еще до пандемии и была поражена ее сюжетом и языком. Череда событий и испытаний, через которые проходят герои повести, показывает иллюзорность их чувства защищенности, которое разрушается происходящими ситуациями, над которыми не властен человек, отметила режиссер.

Сюжет повести рассказывает о фантастических событиях, которые происходят каждый день с жителями Москвы. В результате москвичи начинают понимать, что жить за пределами большого города более безопасно.

Несмотря на фатальность событий, автор преподносит их читателю с юмором, глубиной и фантазией, отметила режиссер. Для реализации постановки в театре «Практика» собралась мощная команда, отметила Брусникина. В нее вошли художник Полина Бахтина, художник по свету Илья Пашнин и хореограф Дина Хусейн. В спектакле участвуют актеры «Мастерской Брусникина», в том числе Алена Хованская, Алексей Мартынов, Марина Калецкая и другие.