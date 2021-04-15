Музей «Гараж» представил программу летнего сезона кинотеатра Garage Screen

Площадка вновь заработает на площади Искусств в Парке Горького в мае, сообщили организаторы.

Летний кинотеатр Музея «Гараж» представит российские премьеры драмы «Девушка и паук» молодых швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров, минималистской комедии абсурда «Социальная гигиена» канадца Дени Коте и докуфикшена «Планета» современной художницы Амалии Ульман.

Мировые премьеры фильмов открытия состоялись на ведущих международных кинофестивалях: «Девушка и паук» и «Социальная гигиена» разделили приз за лучшую режиссуру в конкурсе Encounters Берлинского кинофестиваля, а работа Амалии Ульман была номинирована на Гран-при жюри «Сандэнса». Фильмы открытия будут показаны в рамках традиционной рубрики Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным фильмам, которые не выйдут в российский прокат.

«В этом году программа открытия состоит из новейших фильмов, каждый из которых по-своему работает с перформативным потенциалом кино, соединяя его визуальную природу с подчеркнутой или же со скрытой условностью, уходящей в театр и перформанс. Эти очень разные фильмы объединяет одно — авторское своеволие и движение против течения — наперекор устоявшимся конвенциям кино, природа которого опять оказывается под вопросом, вызывая замешательство и удивление», — отметил куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский.

Другим событием начала сезона станет программа «Настроение — Вонг Карвай».

С 16 мая по 23 июня гости Garage Screen увидят на большом экране восемь отреставрированных картин гонконгского режиссера — в их числе российские премьеры фильмов «Пока не высохнут слезы», «Дикие дни», «Падшие ангелы», «Счастливы вместе», «2046» и режиссерской версии ленты «Рука», а также «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс».

В новом сезоне продолжатся показы фильмов с 35-мм и 16-мм пленки в рамках рубрики «Серебряные копии» (серебро — один из основных элементов, входящих в состав пленки), а также совместные проекты с Beat Film Festival и фестивалем экспериментальной музыки Fields.