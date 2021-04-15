Юбилейную «Библионочь» посвятили выходу человечества в космос

Акция состоится 24 апреля 2021 года, сообщили организаторы.

«Библионочь-2021» будет приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Ее девизом станет: «Книга – путь к звездам», сообщили организаторы.

«В этом году Библионочь будет особенной и, я бы даже сказала, уникальной. Нас с вами ждет грандиозное событие. Библионочь выходит в космос!» — сказала министр культуры Ольга Любимова.

Торжественное открытие X Всероссийской акции «Библионочь-2021» состоится 24 апреля в 18:00 в Российской государственной библиотеке для молодежи, которая в этом году станет координатором. Впервые за десятилетнюю историю акции старт «Библионочи» будет дан не только на Земле, но и в космосе. Событие начнется приветствием экипажа Международной космической станции. «Библионочь. Поехали!» — скажут космонавты с орбиты. За онлайн-трансляцией мероприятия можно будет следить на портале «Культура.РФ».

В рамках культурно-просветительской акции «Библионочь» российские библиотеки, литературные музеи, культурные центры и книжные магазины страны проведут для читателей специальные мероприятия, в числе которых лекции, тематические выставки, мастер-классы, экскурсии и встречи.

15 апреля в сети Интернет будет запущен познавательный онлайн-челлендж «Библионочь: это факт!». В ходе акции известные деятели искусства, культуры и спорта записывают видеоролики, в которых рассказывают интересные научно-популярные факты и призывают всех присоединяться к челленджу, делиться новыми знаниями в своих соцсетях в рамках мероприятий «Библионочи-2021».

Ролики будут размещаться на официальной странице акции на портале «Культура.РФ», сайте «Наука и жизнь», на медиаканалах партнеров челленджа, а также во всех социальных сетях и сопровождаться хештегами: #Библионочь2021 #КультураРФ, #Этофакт2021, #Наукаижизнь.

23 апреля в Музее космонавтики (Москва) состоится подведение итогов и награждение лауреатов Всероссийского конкурса научно-фантастических рассказов и комиксов «Ближний космос». В мероприятии примут участие председатель жюри конкурса, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин, директор Музея космонавтики Наталья Артюхина, директор РГБМ Ирина Михнова, писатели Алексей Калугин, Роман Злотников, литературный критик Сергей Шикарев, художник-комиксист Аскольд Акишин, издатель Анна Коростелева.

В своих рассказах и комиксах участники конкурса попытались представить, как человечество будет осваивать ближний космос в следующие 60 лет. В основу сюжетов трехсот присланных работ легли различные гипотезы о развитии космонавтики, актуальные научные теории в области техники, генной инженерии, конструирования. Работы финалистов размещены на официальной странице конкурса https://rgub.ru/cosmos/. Следить за подведением итогов конкурса в прямом эфире можно будет на портале «Культура.РФ», странице акции https://biblionight.culture.ru/ и на сайте РГБМ.

24 апреля посетители Российской национальной библиотеки увидят редкие книги на иностранных языках, изданные начиная с 1776 года и по настоящее время, в которых представлены различные стороны взаимодействия человека и Вселенной.

В Российской государственной библиотеке состоится фантастический перформанс, объединяющий звуковые и музыкальные коллекции РГБ последних 150 лет.

В Государственной публичной исторической библиотеке можно будет увидеть работы французского иллюстратора Альберта Робида и первые публикации советских фантастических романов, а также принять участие в квесте «Космические старты».

Афиша всех событий «Библионочи-2021» — на сайте https://biblionight.culture.ru/.