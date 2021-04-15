«Современник» представит премьеру спектакля «Театр» в день своего 65-летия

Об этом сообщил журналистам худрук театра Виктор Рыжаков.

Спектакль «Театр» поставлен Владимиром Панковым по роману Сомерсета Моэма. Зрители увидят его 15 апреля.

Постановка сделана в серьезном и знаковом для Панкова жанре soundrama, театр продолжает линию этого уникального формата, рассказал журналистам Рыжаков. Спектакли будут играть одни из старейших артистов театра — Владимир Суворов, Елена Миллиоти, Владислав Федченко. В главной роли выступит народная артистка России Елена Яковлева.

Создание театра «Современник» в 1956 году стало прецедентом, так как театр никогда до этого не создавался в Москве по инициативе артистов. 15 апреля 1956 года в аудитории Школы-студии МХАТ был представлен спектакль «Вечно живые». Зрители долго не могли разойтись, не отпускали артистов, началась беседа, в ходе которой стало понятно, что зрители хотят продолжения и убеждают артистов не расставаться, рассказал Рыжаков.