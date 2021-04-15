Темой IPQuorum 2021 станет влияние технологий новых медиа на художественные практики

Об этом сообщила пресс-служба организаторов форума.

Ключевое событие года в области развития креативных индустрий и интеллектуальной собственности — IPQuorum 2021 — состоится 26–27 апреля 2021 года в Технопарке Инновационного центра «Сколково» в формате Tech for Content. Одним из участников деловой программы Форума станет информационное агентство InterMedia, которое 27 апреля представит панель «Медиа и искусство: как технологии новых медиа меняют художественные практики».

Спикерами выступят:

· Иван Засурский — президент Ассоциации интернет-издателей;

· Иван Близнец — академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;

· Мария Истомина — обозреватель газеты «Ведомости»;

· Трифон Бебутов — директор по контенту проектов «Афиши» (Rambler Group), главный редактор «Афиши Daily»;

· Борис Барабанов — музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ».

Модератором дискуссии станет Евгений Сафронов — главный редактор информационного агентства InterMedia.

«Новые медиа стремительно развиваются и трансформируют все виды контента, в первую очередь творческого, — говорит Евгений Сафронов. — Особенно заметно это стало с приходом пандемии и “удаленки”: те, кто и раньше работал онлайн, столкнулись с небывалой конкуренцией, а те, кто пришел из офлайна, активно включились в борьбу за выживание в совершенно новой для себя среде».

Участники панели «Медиа и искусство: как технологии новых медиа меняют художественные практики» расскажут:

· что сейчас происходит с творческим контентом;

· что устаревает, а что становится новой реальностью;

· как отслеживать и создавать современные проекты;

· какие форматы результатов творческой деятельности будут востребованы в эпоху стриминга;

· как мультиканальность и мультиформатность контента помогают достучаться до разных аудиторий;

· как новые формы лицензирования могут помочь творить и зарабатывать;

· как защитить права на новые виды творческих объектов.

Иван Засурский расскажет о новых формах лицензирования интеллектуальной собственности.

«Цифровые технологии создают возможность беспрепятственного распространения знаний за счет новых форм лицензирования интеллектуальной собственности, — говорит президент Ассоциации интернет-издателей. — Это потенциально делает просветительскую деятельность гораздо более эффективной, позволяя переводить целые массивы знаний на те или иные языки без нарушения авторских прав. Пока сложно сказать, как это скажется на самих творческих практиках, однако, безусловно, изменений будет не избежать: мы откроем для себя новые культурные миры, вселенную неизвестных ранее исследований и исторических источников».

Тема выступления Трифона Бебутова — «Поиск и создание новых артистов». Директор по контенту проектов «Афиши», главный редактор «Афиши Daily» расскажет об особенностях работы с музыкальными партнерами и опыте интеграции в музыкальные проекты (на примере фестивалей), а также про то, как мультиканальность и мультиформатность контента помогают достучаться до разных аудиторий.

Мария Истомина проанализирует влияние пандемии коронавируса на модели потребления киноконтента.

«Пандемия если не изменила в корне, то совершенно точно оказала существенное влияние на модель потребления киноконтента, — считает обозреватель. —- Из-за закрытых на протяжении нескольких месяцев кинотеатров российский бокс-офис по итогам 2020 года потерял 58,8%. В то время как отечественные видеосервисы, наоборот, существенно увеличили свою выручку (по данным исследовательской компании «ТМТ Консалтинг», на 66%). Аналитики и участники рынка ожидают, что рост аудитории онлайн-кинотеатров продолжится и в ближайшие годы, а просмотр фильмов и сериалов в интернете станет одним из основных видов досуга».

Тема выступления Бориса Барабанова — «Рекламная кампания музыкального альбома как самостоятельное произведение искусства в цифровую эру»: музыкальный обозреватель расскажет о самых ярких рекламных кампаниях на примере последних альбомов Пола Маккартни, Жан-Мишеля Жарра и группы «Кино».

Иван Близнец в своем выступлении расскажет о способах защиты прав создателей новых видов объектов, появляющихся в современной художественной практике, а также о новых подходах и инициативах Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Начало дискуссии: 27 апреля в 15:20

Адрес: Москва, Большой б-р, д. 42, стр. 1 (Технопарк Инновационного центра «Сколково»)

Дополнительная информация — на официальном сайте мероприятия

Организаторы IPQuorum 2021 — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Сколково», Ассоциация IPChain. Соорганизаторы и партнеры — Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Коммуникационный партнер — агентство комплексных коммуникационных решений Prophet.

Официальный партнер — холдинг «Газпром-медиа».

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка «Новый век», киностудии мультипликационных фильмов «Союзмультфильм», Russian Seasons, n’RIS, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, «Смыслотеки», Mediana, Universal University.

Генеральные информационные партнеры — ТАСС и издательский дом «Коммерсантъ».

Информационные партнеры — Forbes, «Российская газета», МИЦ «Известия», Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, «АртМосковия», газета «Культура», Евразийская патентная организация (ЕАПО), журнал «КиноРепортер», медиахолдинг «Регионы России», информационное агентство «Федерал Пресс», журналы «Стратегия», «Инвест-Форсайт» и «Точка АРТ», порталы «Наука и жизнь», «Культуромания», ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MixedNews, Kino-Teatr.ru, Гарант.ру.