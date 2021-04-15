В рамках «Уральской ночи музыки» анонсировали этно-фолк-площадку

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля.

Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Яркая фолк-сцена в саду Вайнера вернется на Ural Music Night после года отсутствия. Торжественная церемония открытия будет стилизована под кельтскую свадьбу, неотъемлемой частью которой станет музыкальный коллектив, исполняющий традиционную шотландскую музыку – «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга».

Хедлайнерами сцены «Фолк-карнавал» выступят флагманы отечественного фолк-рок-метала, питерский коллектив «ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ» и группа Gilead, играющие современную средневековую музыку в фирменном сочетании этники и электроники. Состоится выступление представителей уральской фолк-музыки, группы «РАЙДО», под руководством соорганизатора «Фолк-карнавала», Александра Погольского.

Выступления фолк-групп будут сопровождаться историческими танцами и перформансами, которые подготовили реконструкторы. Многие участники шоу выступят в самодельной одежде, с оружием и доспехами.

«Площадка «Фолк-карнавал» может понравиться не только любителям музыки, но и тем, кто интересуется мировым фолком. Зрителей будет ждать зона ярмарки, кафе и трактиры с костюмированными продавцами и с аутентичной едой, реконструкторские мастер-классы и тир для лучников.

У нас даже есть идея зажарить целого поросенка», – рассказывает про наполнение площадки эксперт Ural Music Night Александр Толстых, организатор концертов, ночной арт-директор «Свобода Концерт Холл».

В 2021 году Ural Music Night пройдет 25 июня. 100 сцен по всему городу – площади и скверы, кафе и рестораны, крыши и балконы, музеи и театры, парки и дворы. Зрители могут услышать хедлайнеров и молодые коллективы всех жанров и направлений музыки.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.