Молодые актеры Голливуда сыграют в англоязычной версии «Иронии судьбы»

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Об этом сообщила кинокомпания «Централ Партнершип».

Современную версию легендарного фильма, получившую название About Fate, снимет российский режиссер Марюс Вайсберг. Съемки начнутся в США летом, говорится в сообщении.

Вайсберг заявил, что очень рад тому, что культурное наследие СССР станет достоянием всего мира. По его словам, он работал над этим проектом долгие годы, и наконец, благодаря его партнеру Владимиру Кошелеву, являющемуся также одним из продюсеров проекта, удалось создать блестящий сценарий.

В картине сыграют молодые голливудские актеры Томас Манн, Эмма Робертс, Бритт Робертсон и Гаррет Хедлунд. Съемки планируется начать летом в Бостоне.

Над сценарием работает Тиффани Полсен, известная по комедии Holidate. Продюсерами станут Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Марина Беспалова и Владимир Кошелев. Вайсберг выступит также в роли креативного продюсера.

В американском ремейке, как и в оригинальном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», будет показана история любви между двумя незнакомыми людьми, случайно встретившимися в новогоднюю ночь, сообщает ФАН.