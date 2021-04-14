В 13 регионах страны пройдет Всероссийский молодежный кинофорум

14.04.2021
Ключевым событием Всероссийского молодежного кинофорума, который пройдет в течение 2021 года в 13 регионах, станет Всероссийский питчинг дебютантов. Призовой фонд питчинга составит 20 млн рублей.
Проект является масштабным, важным и серьезным, подчеркнул Дмитрий Якунин. По его словам, организаторы Всероссийского питчинга дебютантов осознали, что для регионального кино, кроме питчинга, хотелось бы провести и другие мероприятия.
Однако питчинг останется ключевым событием форума, организаторы ждут порядка 5000 заявок, отметил Якунин.
Цель форума — поддержать дебютантов, создать независимую площадку для сотрудничества начинающих кинематографистов с ведущими продюсерскими компаниями и инвесторами. Первый этап форума состоится в Москве 20–25 апреля в рамках бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофорума.