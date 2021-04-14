Ученые создадут 3D-модели гробниц амазонок с вытянутыми черепами из Абрау-Дюрсо

Фото: archaeology.org

Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань».

В 1974 году в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском был найден могильник с захоронениями трех древних народов, в том числе амазонок с вытянутыми черепами. Гробница была утрачена, сейчас в Институте археологии ран в Москве занимаются воссозданием захоронений в трехмерном изображении.

По словам ученых, важный памятник часто упоминается в научных изданиях, однако практически неизвестен современникам. Сейчас эксперты работают над пятым выпуском каталога «Некрополи Черноморья», который будет посвящен находкам в верховьях реки Дюрсо. Специалисты подготовили тексты чертежей, а также приступили к созданию цифровой модели артефактов из могильника, найденных и отреставрированных.

Открытие сделал археолог Александр Дмитриев. Строители плотины случайно наткнулись в глиняном карьере на черепа вытянутой формы.

Ученый за 9 месяцев на площади в несколько гектаров раскопал 525 захоронений, датированных IV–X веками нашей эры и оставленных готами, уграми и хазарами, жившими в этом месте в разные времена.

Археолог также нашел более 5000 украшений и видов оружия, а главное — необычные вытянутые черепа женщин. Рядом со скелетами лежали топоры и кинжалы, свидетельствующие о роде занятий, говорится в сообщении.