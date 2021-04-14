В репертуар Театра имени Моссовета вернулся спектакль «Васса» по пьесе Горького

Премьерный показ обновленной версии пройдет в среду, сообщила пресс-атташе театра Татьяна Горина в разговоре с ТАСС.

Спектакль «Васса» поставил по пьесе Максима Горького «Васса Железнова» заслуженный артист России Сергей Виноградов. Премьера постановки прошла 25 декабря 2017 года. Главную роль в ней исполнила народная артистка России Валентина Талызина.

В новой версии спектакля, которая будет показана 14 апреля 2021 года на Основной сцене театра, на сцену в главной роли выйдет заслуженная артистка России Нелли Пшенная. Сергей Виноградов объединил в своей постановке два варианта пьесы Горького, первоначальный и более известный второй.

Спектакль затрагивает вечную тему о том, что делают деньги с людьми. Однако этот вопрос решен в необычном ключе — режиссер поставил пьесу не как тяжеловесную социальную драму, а как черную комедию, к чему располагает и авторский текст с его иронией и фарфоровыми ситуациями, пояснила пресс-атташе.