Данила Козловский представил в киноцентре «Октябрь» драму «Чернобыль»

Кадр из кинофильма «Чернобыль»

Картина основана на реальной истории команды добровольцев — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Премьерный показ прошел в московском киноцентре «Октябрь». Создатели поблагодарили съемочную группу за веру в успех материала и выразили надежду, что зрителям удастся эмоционально включиться в фильм, передает ТАСС.

Кинодрама рассказывает о молодом пожарном, работающем на атомной станции в Припяти, охватывая его жизнь незадолго до взрыва на станции и после него. По сюжету, герой — один из тех немногих, кому известны пути под ядерным реактором, что позволяет ему спуститься под него и выпустить воду, чтобы избежать повторного взрыва.

Группа отработала на съемочной площадке ежедневно в режиме подвига, каждую секунду отдавая себя этому фильму полностью, сказал Козловский. Режиссер поблагодарил артистов, которые подходили с большой ответственностью по отношению к своим героям и инвестировали в картину свою душу и сердце, сказал он.

Съемки фильма прошли в 2019 году в Курчатове, на территории никогда не работавшего 5-го энергоблока Курской АЭС. Кроме того, съемочная группа использовала локации в Хорватии, киностудиях Будапешта и Москвы.

В главных ролях в картине сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Игорь Черневич, Николай Козак и другие. Фильм выйдет в прокат 15 апреля.