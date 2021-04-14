Ольга Любимова не предлагала Сергею Емельянову возглавить Александринский театр

14.04.2021
Фото: Минкультуры РФ.
Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова подчеркнула, что в выборе кандидатуры руководителя Александринского театра ведомство ориентируется на выбор творческого лидера.
«В пользу Емельянова высказался Валерий Фокин, обратив внимание на его молодость и энергию. Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтобы была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением», — отметила Манилова.
На посту министра культуры региона Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке, пояснила замминистра.
Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники в руководстве Коми сообщил, что министр культуры региона Сергей Емельянов уходит со своего поста, чтобы возглавить Александринский театр в Петербурге. Источник агентства утверждал, что такое предложение Емельянову якобы сделала лично сама Ольга Любимова.