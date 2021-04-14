Воронежский музей-заповедник «Костенки» отметит юбилей путешествием в каменный век

Фото: Страница музея «Костенки» в «ВК»

Государственный археологический музей-заповедник подготовил масштабную программу праздничных мероприятий юбилейного 30-го сезона.

Афишу музея представила его директор Инга Шершень на пресс-конференции в доме журналистов в Воронеже.

В 2021 году музею-заповеднику «Костенки» исполняется 30 лет. Кроме того, начался региональный стратегический проект по развитию Костенковско-Борщевского археологического комплекса, сообщила Шершень. Музей поставил себе амбициозную задачу поднять качество предоставляемых услуг на мировой уровень, отметила она.

В календарь мероприятий музея на 2021 год входят программы для взрослых и детей. Сезон торжественно откроется 24 апреля выставкой «Охота в палеолите: развлечение или необходимость?». С гостями музея проведут мастер-класс по живописи каменного века, познакомят с техникой создания наскальных рисунков.

На открытых площадках развернется развлекательная программа «В гостях у охотников мамонта», в которую будут входить поединки, стрельба из лука, конкурсы и викторины. Также будут проведены мастер-классы по изготовлению первобытных орудий труда и кожевенному делу.

8 мая музей представит фильм «Война глазами жителей села Костенки».

15 мая музей присоединится к Всероссийской акции «Ночь в музее». Открытые площадки музея станут игровыми полями, на них будет работать мастерская татуажа каменного века, воссозданы первобытные жилища, пройдут подвижные и интеллектуальные игры. Любители детективов смогут поучаствовать в археологическом квесте по мотивам экскурсий. Вечером гостей ждет фаер-шоу «Огонь сквозь века», которое продолжится дискотекой для взрослых «Зажигаем по-первобытному».