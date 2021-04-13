Александринский театр возглавит 27-летний министр культуры Коми Сергей Емельянов

Фото: gov.rkomi.ru

Об этом сообщает ТАСС по информации своих источников в администрации главы республики.

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, глава координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа Сергей Емельянов займет должность директора Александринского театра в ближайшее время, утверждает источник агентства.

Министр культуры России Ольга Любимова лично пригласила Емельянова на должность директора, отмечается в сообщении. Пока что официальных документов о его отставке и новом назначении нет, но ожидается, что Емельянов начнет исполнять обязанности директора театра с 26 апреля.

Сам Емельянов выступил с обращением на официальной странице минкультуры Коми в соцсети «ВКонтакте», в котором подтвердил, что покидает пост. В своем выступлении он поблагодарил коллег за совместный труд и заявил, что завершает свою профессиональную деятельность в Коми.

Сергей Емельянов родился в городе Ухта 2 сентября 1993 года. В 2015 году окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности «менеджмент». В октябре 2016 возглавил Минкультуры Коми.