На фестиваль «Новая волна» в Сочи приедет Димаш Кудайберген

Фото : facebook.com/dimash.official.dq

Основатель проекта Игорь Крутой сообщил даты проведения конкурса у себя в Instagram.

Конкурс молодых исполнителей и фестиваль «Новая волна» пройдет в сочинском New Wave Hall с 19 по 25 августа 2021 года, сообщил композитор. По его словам, «Новая волна» остается для него особенным проектом, который он начинал совместно с Раймондом Паулсом.

«Там были и наши сердца, и души, и труд... Но пришлось покинуть Юрмалу», — констатировал Крутой.

Переезд в Сочи в 2015 году получился достаточно плавным, пишет ФАН (https://riafan.ru/1423631-igor-krutoi-nazval-daty-provedeniya-festivalya-novaya-volna-v-sochi-v-2021-godu).

«Новая волна» стала другой, не хуже и не лучше, но именно другой, отметил композитор.

В программе фестиваля планируется провести несколько творческих вечеров, в том числе Димы Билана и Александра Розенбаума. Кроме того, будет отмечаться юбилей певца Николая Баскова.

Участниками смотра станут Григорий Лепс, София Ротару, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Niletto, Zivert, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина, Валерий Леонтьев, Пелагея, Ирина Аллегрова и другие известные исполнители.