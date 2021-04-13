Фильм «Осенний марафон» увековечат в названии петербургского сквера

13.04.2021
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Советский и российский актер, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал создание в Санкт-Петербурге сквера «Осенний марафон». Актер одобрил инициативу.
Один из эпизодов фильма снимался на улице Кораблестроителей, где расположится сквер. «Там находится дом, в котором жил мой герой Андрей Бузыкин», — отметил Басилашвили.
«Мы выбегали во двор этого дома вместе с иностранным гостем на пробежку по утрам. Очень хорошо, что будущий сквер в том районе назовут «Осенний марафон», будет память о фильме и актерах, которые в нем играли», — подчеркнул актер.
С инициативой создания нового сквера на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, 23, корпус 1, где снимали фильм, выступила петербурженка Вера Рязанова. Женщина стала победительницей проекта «Твой бюджет» – 2019.