В бюджете Сахалинской области не хватило денег на кинофестиваль «Край света»

Фото: sakhalinmuseum.ru

Об этом рассказала министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик в разговоре с ТАСС.

Проведение кинофестиваля «Край света» в этом году в области было отменено, так как в бюджете региона не было предусмотрено средств на эти цели, пояснила министр.

Фестивальная неделя «Край света» является одним из самых масштабных культурных мероприятий Сахалинской области. Сведения об отмене кинофестиваля в этом году вызвали у местных жителей сильное недовольство.

Как пояснила представитель региональных властей, в ходе подготовки бюджета на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов руководство Сахалинской области исходило из приоритета его социальной ориентации. Особенный упор был сделан на создании современной инфраструктуры, строительстве и реконструкции культурно-досуговых учреждений сельских поселений и подготовке кадров для организаций культуры.

В этой связи от проведения масштабных культурно-массовых мероприятий было решено отказаться, пояснила Лаврик. В дальнейшем область не планирует совсем отказываться от фестиваля. «Край света» снова будут проводить, когда для этого появится возможность, пояснила чиновница.