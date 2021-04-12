В первом английском Тотальном диктанте-2021 приняли участие более 3500 человек

Фото предоставлено организаторами акции.

Об этом сообщили организаторы акции.

Акция «Тотальный диктант» прошла в восемнадцатый раз 10 апреля. По оценкам организаторов, в акции, в этом году впервые прошедшей в партнерстве с EF Education First, приняли участие более 3500 человек.

Из них 90 000 участников писали диктант в привычном офлайн-формате, из них 3500 человек написали диктант на английском, рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Свои знания английского языка проверили более 3 500 участников из 36 городов России и узбекского города Нукуса. Участники писали отрывок из «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, переведенный на английский. Текст читали музыкант Noize МС, телеведущая Виктория Боня, журналистка Алена Долецкая, актриса Олеся Железняк, телеведущая Елена Ханга и другие. Организаторы планируют продолжить проведение диктанта на английском языке.

Лидерами среди российских городов по количеству участников английского диктанта стали Москва (1200 участников) и Новосибирск (261 участник), следом идут Санкт-Петербург (208 участников), Магнитогорск (170 участников), Иркутск (120 участников), Екатеринбург (116 участников).

Результаты проверки появятся в личных кабинетах на официальном сайте проекта после 14 апреля.

В 2021 году Тотальный диктант прошел с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.