Древнейший сейф возрастом более 1600 лет нашли в Испании

Фото: Museo de Zaragoza

Находку сделали во время раскопок римской виллы Каса дель Митрео.

Вилла находилась неподалеку от античного города Августа Эмерита, бывшего столицей римской Лузитании. Комплекс зданий построили в конце I — начале II века, в последующие века постройку несколько раз перестраивали и расширяли.

Археологи назвали виллу Каса дель Митрео, так как рядом с ней находился храм, посвященный богу Митре. В четвертом веке вилла была уничтожена пожаром и после этого не восстанавливалась.

По мнению экспертов, вилла принадлежала очень богатой семье. Площадь здания составляет более 3300 квадратных метров, в нем было 15 комнат, в том числе ванная, кухня, четыре спальни. Непонятно, чем обитатели вилы зарабатывали себе на жизнь, но они могли быть торговцами, о чем говорят свидетельства того, что они могли использовать некоторые из комнат в качестве магазинов.

В ходе раскопок в 1994 году ученые нашли остатки сундука, окованного металлом. Однако состояние дерева вызвало у них опасения, поэтому они решили оставить сундук на месте, отложив его извлечение. За несколько лет они подготовились к более тщательным раскопкам и в 2017 году продолжили исследования.

Сундук был деформирован из-за воздействия огня, когда на него обрушилась горевшая крыша виллы. Нынешние размеры сундука составляют 3 на 1,5 метра, эксперты не могут восстановить первоначальный облик изделия.

Подобные сундуки в Древнем Риме назывались «арка феррата», их использовали в качестве сейфов для хранения драгоценностей, монет и важных документов. До сих пор было найдено только четыре таких ящика, причем три — в Помпеях, а один — на северо-востоке Испании.