Внуку Пугачевой дали главную роль в спектакле театра Сергея Безрукова

Фото: instagram.com / @npresnyakov

Никита Пресняков сыграет в электродраме «Безымянная звезда» по одноименной пьесе Михаила Себастьяна.

Жюри выбрало Преснякова из 13 претендентов, обратив внимание на его вокальные данные, пишет «Экспресс-газета». Молодой человек уже несколько лет занимается музыкой, записывая собственные композиции, сообщают журналисты.

Постановка будет музыкальной, поэтому исполнитель роли главного героя должен петь. У молодого человека есть и актерский опыт, поэтому он заинтересовался перспективным предложением.

Режиссер постановки Александр Сазонов выбрал для спектакля «Безымянная звезда» жанр электродрамы. По его словам, такой формат задается предельным уровнем технологий в театре, сохраняя традиции актерской школы.

Ранее ФАН сообщило, что Никита Пресняков живет в четырехкомнатной квартире в центре Москвы, которую ему подарила его бабушка Алла Пугачева.