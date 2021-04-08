В Историческом музее откроется выставка «Русская Антарктида. Два века истории»

Изображение предоставлено пресс-службой ГИМ.

Экспозиция приурочена к 200-летию окончания Первой русской антарктической экспедиции.

Выставка проходит в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. Пресс-показ состоится 13 апреля в 12.00.

В Историческом музее хранится уникальная коллекция предметов, посвященных открытию Антарктического материка в XIX столетии и началу его систематического исследования во второй половине XX века, отмечается в сообщении.

Открытие Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1820 году стало одним из эпохальных событий правления императора Александра I. «Русские исследователи XIX столетия сделали самый первый шаг на многотрудном пути освоения неприступного ледяного континента. В середине XX века советские ученые внесли весьма заметную лепту в завоевание шестого материка, которое, как и покорение космоса, на долгие годы стало приоритетной задачей отечественной науки и промышленности. На выставке мы постарались рассказать о той роли, которую на протяжении двух веков играли Российская империя, СССР и Российская Федерация в изучении и сохранении уникального природного явления — Антарктиды», — приводит пресс-служба слова директора ГИМа Алексея Левыкина.

В первом разделе выставки будут представлены предметы, связанные с историей обнаружения Антарктиды. Здесь представлены портреты руководителей русской антарктической экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, серебряная памятная медаль, учрежденная по случаю снаряжения экспедиции, а также модель шлюпа «Восток», с борта которого 16 января 1820 года русские моряки наблюдали шельфовые ледники Антарктиды. На выставке впервые представлены акварели Павла Николаевича Михайлова (1786–1840), штатного художника экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Показать рисунки широкой публике стало возможным после длительной реставрации, приведшей к разброшюровке альбома, в который они были вклеены. Для экспонирования отобрано 23 листа, изображающие руководителей экспедиции, антарктические пейзажи и острова, а также различных представителей антарктической фауны.

Второй раздел выставки посвящен деятельности первых советских антарктических экспедиций. Регулярное изучение и освоение ледяного материка отечественными исследователями началось в период подготовки и проведения Международного геофизического года (1957–1958). В 1956 году на континент прибыла 1-я Комплексная антарктическая экспедиция, основавшая антарктическую станцию Мирный. С этого времени советские, а затем российские ученые постоянно присутствуют в Антарктике. Среди экспонатов выделяется серия рисунков Игоря Павловича Рубана (1912–1996), первого профессионального художника на ледяном материке. Представлен ряд фотографий из архивов отечественных ученых-полярников — Ю.Н. Авсюка, А.М. Гусева, А.В. Краснушкина, В.М. Кунина, отражающих работу советских антарктических экспедиций второй половины 1950-х годов. Кроме того, в экспозиции показаны подробные карты Антарктиды, советские юбилейные и памятные медали и значки, афиша художественного фильма «Закон Антарктиды» (1962).

Заключительный раздел выставки составляют акварельные и пастельные рисунки и фаянсовая скульптура трех современных художников, вдохновленных неповторимой красотой и суровым обаянием полярных широт — Лилии Петровны Славинской, Ирины Петровны Маковеевой и Светланы Константиновны Могутиной.

Выставка будет работать с 14 апреля по 12 июля 2021 года.