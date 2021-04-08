Во Франции нашли древнейшую трехмерную карту «княжества» возрастом 4000 лет

Фото: Denis Glicksman, Inrap

Открытие было сделано в ходе повторного изучения каменной плиты, найденной почти 150 лет назад.

Международная группа экспертов повторно исследовала покрытую узорами каменную плиту, выяснив, что она является древнейшей известной картой в Европе. Удивительным нюансом является то, что рельеф карты близко соответствует рельефу реальной местности, которую она отображает.

Отчет об открытии был опубликован на сайте британского Борнмутского университета. В исследовании участвовали эксперты четырех научных учреждений Европы.

Впервые эта плита была найдена во второй половине XIX века ученым, который проводил раскопки курганов бронзового века. Открытие было сделано в кургане Сен-Белек у города Лион на северо-западе Франции.

Археолог не обратил внимания на плиту, отметив лишь, что она является явно более древней, чем сама гробница. Плита была использована для сооружения небольшого саркофага внутри кургана, послужив одной из стенок гроба. На обращенной внутрь стороне плиты были обнаружены выгравированные изображения.

В 1900 году плита была передана в частный музей, откуда затем была выкуплена Музеем национальных древностей, в подвале которого пролежала почти 100 лет. В 2014 году на нее обратили внимание, а через три года провели 3D-съемку с высоким разрешением и фотограмметрией.

Полученные данные навели ученых на мысль, что расположенные на поверхности камня элементы соответствует ранее найденным доисторическим картам. Ученые отметили повторяющиеся узоры, соединенные линиями. Изучение плиты показало, что топография карты была осознанно трехмерной.

Сходство древнего изображения с современным ландшафтом позволило сделать вывод, что на карте изображена обширная территория размером примерно 30 на 21 км, в центре которой находится междуречье рек Оде, Изоль и Стер-Лаэр. По мнению ученых, эта территория принадлежала некоему сильному племени, вождь которого решил зафиксировать ее на карте, чтобы обозначить свои владения. К 1600 году до нашей эры «княжество» прекратило свое существование, карта стала не нужна, и плиту использовали как строительный материал.