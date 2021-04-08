Сыгравший в сериале «Твин Пикс» американский актер Уолтер Олкевич умер в 72 года

Фото: кадр из сериала "Твин Пикс"

О смерти артиста сообщает журнал Hollywood R eporter.

Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе 6 апреля, сообщил журналу его сын, сценарист Зак Олкевич. Последние 20 лет у артиста были проблемы со здоровьем, в частности, он перенес несколько операций на колене, из-за чего был прикован к постели и прервал свою карьеру.

Олкевич запомнился по роли бармена в «Твин Пиксе». Его дебютом в кино была небольшая эпизодическая роль в фильме Стивена Спилберга «1941». После этого Олкевич снимался во многих фильмах и сериалах: «Коротышка из Майами», «Стюарт спасает свою семью» и др.