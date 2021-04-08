Хазанов заявил, что потерял интерес к Собчак после ее лживого фильма о своем отце

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В фильме о бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке Хазанов увидел много «корневой неправды».

Впервые Хазанов увидел Собчак на даче ее отца, когда она была еще школьницей. Уже тогда она производила сложное впечатление, поделился артист в интервью RTVi.

«Я посмотрел ее фильм, который она снимала об Анатолии Александровиче Собчаке, увидел, сколько там корневой неправды. Мне стала вдруг она неинтересна», — признался Хазанов.

По словам артиста, он не смотрел и не собирается смотреть интервью Собчак с так называемым «скопинским маньяком». По его словам, он видит в этом только желание пропиариться на скандальной теме.

Хазанов вспомнил, как говорил ему покойный Георгий Вицин. «Тот любил, чтобы было спокойно и тихо», — сказал артист. Ксения Собчак живет под прямо противоположным знаком — чтобы было «громко и назойливо», считает Хазанов.