Любимова предложила тиражировать опыт Российского академического молодежного театра

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Такое мнение министр высказала при посещении аудиоспектакля «СТО», поставленного к юбилею РАМТа.

По мнению министра культуры РФ, опыт команды РАМТа и других театров, работающих с детьми, изложенный в формате методических рекомендаций по организации зрительских проектов, необходимо более активно распространять в среде театров юного зрителя.

«Опыт РАМТа по составлению методических рекомендаций является уникальным, и его нужно тиражировать», — считает Любимова. Театры юного зрителя должны активнее перенимать успешный опыт работы с детьми и молодежью, заявила министр.

В свою очередь директор рамта Софья Апфельбаум сообщила, что театр занимается составлением методичек для разных тюзов с 2014 года. В настоящее время выпущено уже 14 изданий, в них учтен опыт не только РАМТа, но и Челябинского, Новосибирского и других тюзов, имеющих хороший опыт работы с детьми, пояснила директор театра.