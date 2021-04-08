В РПЦ отвергли идею сделать современное надгробие для мощей Александра Невского

Об этом представитель Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин рассказал ТАСС.

По словам священнослужителя, для РПЦ замена раки благоверного князя Александра Невского на ее современный аналог является нежелательной. Более подходящим является вариант сделать копию исторической раки для монастыря, пояснил он.

Троицкий собор Александро-Невской лавры — историческое здание, и в нем каждая деталь должна соответствовать образу храма и духу эпохи, отметил Калинин. Создать некий отвлеченный предмет, чтобы просто закрыть вопрос, будет несоответствием принципу реставрации, которого придерживаются в церкви, пояснил священнослужитель.

Сама по себе рака не является предметом почитания и поклонения, сделать для собора ее копию было бы разумной идеей, отметил протоиерей.

Ранее глава Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил вариант создать современное надгробие для мощей князя в стиле современного искусства. После реставрации перемещение исторической серебряной раки будет невозможным, пояснил он.