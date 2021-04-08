Актер сериала «След» Александр Гаспарьянц умер в 68 лет

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Причина смерти пока не известна.

Гаспарьянц умер в минувшее воскресенье, 4 апреля.

Актер был выпускником драматической студии при Московском центральном детском театре, однако после выпуска отказался от актерской профессии и поступил в военное училище. Несколько лет он был офицером Прикарпатского военного округа, после чего работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.

В двухтысячных годах Гаспарьянц принял решение вернуться к профессии молодости и начал сниматься в кино и сериалах. Он принял участие в таких проектах, как «Пока живу, люблю», «Три вокзала — три сестры», «След» и других.

В начале этого года умер исполнитель роли патологоанатома в сериале «След» Олег Валкман. Перед этим в декабре прошлого года умер другой актер сериала — Александр Самойлов. Причиной его смерти стали осложнения после коронавируса.