Наблюдательный совет чемпионата Art Masters провел первое заседание

Фото: скриншот artmasters.ru

Мероприятие состоялось 5 апреля.

Заседание прошло под председательством первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Кроме него, в собрании приняла участие министр культуры России Ольга Любимова.

На открытии собрания Кириенко рассказал о том, как важно проводить чемпионаты творческих компетенций, чтобы развивать креативную сферу. По его словам, первый сезон состязания прошел с хорошими итогами, целый ряд очень талантливых и творческих людей, незаметных в силу специфики деятельности, смогли показать свои способности и получить поддержку. Возникло много творческих коллабораций, участники которых продолжили взаимодействие и после чемпионата, отметил Кириенко.

Благодаря чемпионату возникли новые творческие объединения, заметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Главная победа первого сезона Art Masters — в сотрудничестве между режиссером и сценографом, художниками по костюмам и по свету и другие творческие союзы, которые увидели на чемпионате, отметил он.