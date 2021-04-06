В Болгарии нашли клад, зарытый во время вторжения готов в Римскую империю

Photo: National Institute and Museum of Archaeology

Богатый клад серебряных монет впервые представили широкой публике.

Собрание выставил на обозрение Национальный институт и музей археологии, сообщает Archeology in Bulgaria. Кклад является одним из многих экспонатов выставки открытий минувшего года.

Клад состоит из около 600 серебряных денариев, найденных археологами в сгоревшем здании древнего города Филиппополя, сейчас носящего имя Пловдив. Рядом с кладом был найден частично сохранившийся скелет человека.

Монеты, из которых состоит клад, отчеканены в период с I по III века нашей эры и носят изображения всех императоров того времени, от Антонина Пия до Филиппа Араба и его сына, соправителя Филиппа II.

По мнению археологов, клад был спрятан во время первого масштабного вторжения готов на земли Римской империи в 250 году нашей эры. Во время этого вторжения впервые в истории на поле боя погибли римские императоры.

В 250 году нашей эры около 70000 готов во главе с вождем Книвой вторглись на земли Римской империи и были остановлены войсками императора Траяна Деция. Однако готы не ушли и отправились в набеги на другие римские города, дойдя в итоге до Филиппополя, который был разграблен и сожжен ими. Вероятно, один из зажиточных жителей города спрятал клад, узнав о вторжении, рассчитывая за ним вернуться, однако погиб от рук грабителей. Согласно преданиям, готы обещали побрататься с населением в случае, если город сдастся добровольно, однако нарушили клятву, вырезав около 100 тысяч человек.

Клад был найден в руинах большого дома, находившегося к северу от храма. Здание обрушилось в результате пожара во время захвата города варварами. Одна из комнат дома была украшена фресками, в ней археологи нашли фрагменты колесницы и бронзовый бюст бога Диониса, служивший ее украшением.