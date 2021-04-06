В Музеях Московского Кремля открывается выставка о закате династии Рюриковичей

Экспозиция представляет наряды, декор и оружие периода Смутного времени.

Выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» начинает работу 6 апреля. Экспозиция продолжает серию проектов, рассказывающих о правителях России эпохи Средневековья.

Перед этим в музее состоялись выставки об Иване III, Иване Грозном и Борисе Годунове. Экспозиции работали соответственно в 2007, 2013 и 2016 годах.

Новый выставочный проект дополнится лекционным циклом «Последние Рюриковичи. Россия на перепутье». В него войдут четыре лекции, которые начнутся в середине мая текущего года.

В рамках экспозиции также пройдет образовательная спецпрограмма «Несостоявшиеся династии: Годуновы, Шуйские, Самозванец». С ее помощью интересующиеся историей средневековой Руси смогут расширить свои знания об этом периоде.

Выставка состоит из двух частей — в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. В Одностолпной палате дворца гости увидят такие экспонаты, как знаки царской власти, артефакты из сокровищницы царей, личные вещи и семейные святыни, а также важные документы.