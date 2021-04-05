Московский театр «Геликон-опера» отметит 31-й день рождения спецпрограммой «Блиц-опера»

8 апреля публике представят выступления артистов разных жанров, от академического искусства до диско.

Из-за пандемии коронавируса 30-летие театра отметить не удалось, однако зрители, год назад купившие билеты, не сдали их и не потеряли, и эта преданность и любовь держит артистов, сообщила в понедельник пресс-служба театра.

Вместе с труппой театра «Геликон» в праздничной программе выступят звезда мюзикла «Шахматы» Юлия Ива, артисты Московского мюзик-холла и «Антикварного цирка», а также джазовые музыканты.

«Нам хотелось, чтобы «Блиц-опера» стала торжеством творчества, торжеством жизни», — отметили в «Геликоне».

Постановщиком вечера выступает худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. Музыкальное сопровождение разработал главный дирижер театра Валерий Кирьянов. Декорации и костюмы для праздника были созданы эстонской художницей Эне-Лийс Семпер и заслуженным художником России Татьяной Тулубьевой.