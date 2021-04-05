Швыдкой заявил об уверенности в снятии ограничений из-за пандемии к осени

Об этом спецпредставитель российского лидера заявил в разговоре с агентством ТАСС.

По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в конце лета заполняемость театров достигнет 100%. Летом можно будет судить о том, отступает ли пандемия, поэтому какие-то изменения уже должны будут произойти, отметил Швыдкой.

Сегодняшние разговоры о так называемой «третьей волне коронавируса» пока непонятны, считает Швыдкой. Однако можно предполагать, что к следующему сезону ограничения будут сняты, полагает он.

Ранее советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил о возможности вернуться к работе российских учреждений культуры в полноценном формате во второй половине 2021 года.