«Надо было расстрелять»: Охлобыстин раскритиковал интервью Собчак с маньяком

Актер высказал свое мнение в интервью изданию «Стархит».

Отец шестерых детей, бывший священник, ныне актер Иван Охлобыстин поделился своими мыслями и впечатлениями о том, что он наблюдает на российском телевидении и в интернете. По его словам, в последнее время на телевидении довлеет тема насилия и убийств.

Интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым «скопинским маньяком» Охлобыстин, по его словам, не смотрел из соображений гражданского порядка. По словам артиста, он считает недопустимым популяризировать человека, который мучил двух беззащитных девушек.

«Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает», — сказал Охлобыстин. По его словам, поступок Ксении Собчак является абсолютно безнравственным.

В целом, по словам Охлобыстина, российское телевидение сделало для воспитания нации все, что можно было сделать вредного. «Нам враги не нужны — у нас есть Первый канал», — подчеркнул он.