В античном городе Кибира нашли элитное кладбище ранних христиан

Находку сделали турецкие археологи.

Ученые, ведущие раскопки базилики в античном городе Кибира, нашли 30 могил, в которых были преданы земле важные религиозные деятели.

Раскопки ведутся на территории современного города Гельхисар в южной турецкой провинции Бурдур, сообщает Hurriyet Daily News. В древности здесь был античный город Кибира.

Ученые исследуют руины крупного храмового комплекса. Сегодня археологи раскопали уже 30 гробниц под базиликой. По мнению экспертов, это говорит о том, что захоронения принадлежали представителям высшего слоя духовенства.

По мнению археологов, внутри храма могли быть похоронены только представители религиозной элиты. Характер захоронений указывает, что это были важные религиозные деятели.

«Это был один из важнейших древних городов Турции, в котором находилось множество монументальных зданий, построенных в период с IV века до нашей эры до VII-VIII веков нашей эры», — рассказывает археолог Дюзгюн Таркан.

Большинство могил были созданы христианской общиной Кибиры. Сама же церковь была разрушена землетрясением. По словам ученых, это было довольно большое здание, разделенное на три зала с двумя рядами колонн.