Актер из «Ералаша» призвал избавить детский киножурнал от коммерции

Павел Кассинский поделился своими мыслями в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Сыгравший в 8 выпусках детского юмористического сборника «Ералаш» актер вспомнил о том, как снимался киножурнал в советские годы. По его словам, на кастингах в коридорах сидело по 200 детей, а также сценаристы и музыканты, и все занимались своим делом.

Претенденты на каждую роль жестко отбирались, в результате их имена до сих пор помнят все, заявил Кассинский. Однако к 1990-м в сериал начали попадать, по мнению актера, только те дети, родители которых могли это проплатить. «А потом пошла коммерция, начали просто снимать анекдоты, брать на роли не самых талантливых детей, возможно, их участие проплатили родители», — заявил Кассинский в разговоре с ФАН.

Киножурнал «Ералаш» абсолютно уникален, до сих пор никто не может придумать что-то похожее, считает актер. «Если они пересмотрят свою политику и вернутся к корням, ради Бога, пусть снимают», — заявил артист. Формат «Ералаша» уникален, потому что детские театры есть, но детского кино, в котором играют дети, нет больше нигде в мире.