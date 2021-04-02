Киностудия Горького снимет документальный фильм о судьбе жены террориста

Автор: Vladimir OKC - собственная работа , Общественное достояние, Ссылка

Об этом рассказали в пресс-службе студии.

Сюжет документальной драмы связан с нашумевшей историей московской студентки Варвары Карауловой, в 2015 году дважды пытавшейся бежать к своему жениху-боевику. Множество молодых женщин из различных стран, в том числе из России, и сейчас находятся в лагерях и тюрьмах на территории Сирии.

«Эту проблему будет переосмысливать еще не одно поколение кинематографистов», — отметила креативный продюсер документального кино киностудии Анастасия Рыцина. По ее мнению, фильм будет сейчас особенно актуален, так как показывает беззащитность любого человека не только перед новыми вирусами, но и перед новыми идеологическими концепциями.

«Хватит ли у нас иммунитета, чтобы противостоять им?» — задается вопросом Рыцина.

Фильм рассказывает о девушке, в 19 лет принявшей ислам, покинувшей родной город и присоединившейся к террористической организации. Теперь она находится в лагере со своими детьми, в то время как ее муж уже полтора года отбывает заключение.

Героине придется решать, отдавать ли своих детей бабушкам из России и Германии, которые настаивают на этом.