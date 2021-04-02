Сестра Федора Бондарчука объяснила распад его семьи «нервной организацией»

Наталья Бондарчук рассказала, почему ее брат отдал предпочтение Паулине Андреевой.

Поначалу она считала первый брак Федора гармоничным, не предполагая, что дело может дойти до развода. Однако в последние годы его отношения со Светланой разладились, поделилась 70-летняя сестра режиссера в разговоре с ЭГ.

«Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала. А Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький», — пояснила Наталья Бондарчук.

К счастью, Федору удалось мирно разойтись со Светланой, сохранив теплые отношения. Тем более что бывшая жена режиссера нашла другого мужчину: в августе прошлого года она вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.

Свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука состоялась в сентябре 2019 года. В марте у пары родился сын Иван, ставший для Бондарчука третьим ребенком.