В Большом театре вручат премию Bravo

Церемония состоится в пятницу на Исторической сцене Большого театра.

В событии примут участие деятели культуры и искусства России, Китая, Италии, Уругвая, Индонезии, Казахстана, Японии и других стран, сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

Третья церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства станет центром притяжения для музыкальной элиты всего мира, надеются организаторы.

На торжественной церемонии выступят прима Большого театра Светлана Захарова, оперные певцы Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Богдан Волков и Мария Баракова, а также пианисты Иван Бессонов и Кирилл Рихтер.

В числе зарубежных гостей будут присутствовать итальянский певец Массимо Кавалетти, уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт, азиатская певица Анггун, японская пианистка Шио Окуи и оперная дива из Казахстана Майра Мухамедкызы.

Ежегодная премия Bravo учреждена в 2017 году. В 2020 году из-за пандемии церемония не проводилась.