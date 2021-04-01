Насмешки авторов «Вечернего Урганта» задели чувства жителей Сахалина

Фото: YouTube "Вечерний Ургант"

Поводом для издевок создателей шоу стало название местной реки Тухлянки.

Гостем очередного выпуска «Вечернего Урганта» стал актер сериала «Угрюм-река» Александр Горбатов. Авторы посмеялись над названием сахалинской реки Тухлянки.

Однако жители Углегорского района, по территории которого протекает река, не увидели в юморе создателей шоу ничего смешного. Авторы Telegram-канала «Углегорские новости» отметили, что их река стала объектом для смеха на федеральном канале, ее название упомянули в рубрике «Невеликие реки России».

Насмешки над Тухлянкой оказались болезненными для горожан, и без того озабоченных бедственным состоянием ее экологии. Сахалинцы хотят видеть другим не только название реки, но и ее состояние, она должна стать настоящей жемчужиной Углегорска, с благоустроенной набережной, пишут авторы.