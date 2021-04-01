В Петербурге впервые пройдет фестиваль для творческой молодежи #ЯАртист

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В проекте примут участие выпускники четырех творческих вузов города возрастом 22–30 лет.

Главной целью проекта является выявление творческого потенциала у наиболее талантливых молодых артистов. Об этом сообщили в среду организаторы фестиваля во время пресс-конференции в Санкт-Петербургском центре ТАСС.

Первый петербургский фестиваль профессиональных компетенций #ЯАртист будет открыт в культурном центре Елены Образцовой в четверг, 1 апреля. По словам исполнительного директора центра Ирины Черновой, выпускники творческих вузов — амбициозные, дерзкие, яркие музыканты, в период пандемии коронавируса оказавшиеся в зоне тишины без открытых концертов и возможности показать свое мастерство на театральных прослушиваниях.

Это еще не крах, но уже остановка в их творческой деятельности, подчеркнула Чернова. По ее словам, именно тогда возникла идея такого фестиваля, который мог бы помочь молодым талантам сделать первые шаги на профессиональной сцене.

В проекте будут участвовать выпускники возрастом от 22 до 30 лет. Согласно условиям фестиваля они заявили оригинальную программу, состоящую из различных редких произведений.