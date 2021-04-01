Петербургские НКО получат субсидии на создание сурдопереводов к спектаклям

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Субсидии для создания сурдоперевода и тифлокомментариев к театральным спектаклям получат некоммерческие организации Северной столицы, которые работают в сфере культуры. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, социально-ориентированные некоммерческие организации в сфере культуры получат субсидии на возмещение своих затрат, связанных с созданием такого контента, из городского бюджета. Аналогичные субсидии в ближайшее время будут выделены и для негосударственных театров.

В Петербурге более 100 театров и творческих коллективов, в период пандемии многие из них вели трансляции в интернете, которые посмотрели зрители во многих уголках планеты, отметил Беглов. Необходимо адаптировать спектакли для зрителей с ограниченными возможностями, сейчас город активно работает над этим, подчеркнул губернатор.