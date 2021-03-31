Мультфильм про Ганзеля и Гретель занял на Netflix второе место по просмотрам

Российский анимационный фильм создал режиссер Алексей Цицилин по мотивам сказки братьев Гримм.

За первые выходные после выхода на онлайн-платформе мультфильм не только занял второе место по просмотрам в США и в мире, но и стал лидером в некоторых странах, сообщает пресс-служба «Роскино».

Приключенческий комедийный мультфильм был создан совместно студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ. В работе над сценарием участвовали зарубежные эксперты.

Картина вышла для зарубежной аудитории Netflix 25 марта. В России мультфильм показывают в кинотеатрах уже с 18 марта.

В последние годы компания Wizart стала одним из лидеров экспорта российской анимации, отметили в «Роскино». В целом российский контент стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах, за последние два года в линейку Netflix вошли уже несколько российских проектов — это сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди», мелодрама «Серебряные коньки» и теперь полнометражный мультфильм, подчеркнула гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.