В Бахрушинском музее открылась выставка о полетах артистов на выступлениях

Фото: Музей Большого театра

Экспозиция будет работать с 31 марта по 30 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка «Полет как мечта» показывает феномен парения над землей и его использование в номерах артистов разных жанров. Экспозиция открывается в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.

Сценические полеты возникли еще в античном театре, напомнил гендиректор музея Дмитрий Родионов. Несмотря на свою простоту и наивность, они до сих пор вызывают восторг у публики, как и в прошлые времена.

В экспозиции представлена коллекция театральных плакатов, фото- и видеоматериалов из из архива Бахрушинского музея. Материалы отражают вековую историю образов полета в культуре.

Посетители выставки узнают о технических средствах, которые используют театры, чтобы создать иллюзию полета. Кроме фотографий полетов на сцене, показаны документальные кадры с борта космической станции на орбите Земли.