В Москве открылась выставка об истории и традициях праздника Песах

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Экспозиция развернута в Еврейском музее и центре толерантности.

Идею создавать знаковые временные выставки внутри постоянной экспозиции в музее начали с самого сложного, рассказал председатель правления музея Борух Горин. По его словам, в Песах можно выставлять пасхальные агады — сборники священных текстов, посвященных празднику.

Долгое время еврейское изобразительное искусство было не слишком распространено, что обусловлено рядом запретов Библии. В рамках еврейской традиции художники излагали свое творчество в традиционных жанрах, например, в книгопечатании, цитирует слова Горина ТАСС

Экспозиция музея включает традиционные образцы еврейской живописи. Кроме того, представлена уникальная немецкая иллюстрированная агада 1920-х годов, которая была нарисована неевреем в собственном стиле.

На экспозиции представлены артефакты различных культурных традиций, в том числе марокканские и иракские манускрипты XIX века, атрибуты пасхального застолья Восточной Европы и современные фотографии. Посетителям покажут экспонаты из коллекции семьи Гросс, а также Еврейского музея и центра толерантности и Музея истории евреев в России.