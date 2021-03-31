В Москве открылась выставка об истории и традициях праздника Песах

31.03.2021
Фото: commons.wikimedia.org
Идею создавать знаковые временные выставки внутри постоянной экспозиции в музее начали с самого сложного, рассказал председатель правления музея Борух Горин. По его словам, в Песах можно выставлять пасхальные агады — сборники священных текстов, посвященных празднику.
Долгое время еврейское изобразительное искусство было не слишком распространено, что обусловлено рядом запретов Библии. В рамках еврейской традиции художники излагали свое творчество в традиционных жанрах, например, в книгопечатании, цитирует слова Горина ТАСС
Экспозиция музея включает традиционные образцы еврейской живописи. Кроме того, представлена уникальная немецкая иллюстрированная агада 1920-х годов, которая была нарисована неевреем в собственном стиле.
На экспозиции представлены артефакты различных культурных традиций, в том числе марокканские и иракские манускрипты XIX века, атрибуты пасхального застолья Восточной Европы и современные фотографии. Посетителям покажут экспонаты из коллекции семьи Гросс, а также Еврейского музея и центра толерантности и Музея истории евреев в России.