Цискаридзе призвал вернуть советскую систему образования

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По словам артиста, нынешняя система образования в России дает низкие показатели.

Своим мнением ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе поделился в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». По его словам, он недоволен ни своей работой, ни сегодняшней системой образования в стране.

По словам Цискаридзе, нужно постепенно начать возвращение к системе советского образования. «Как ребенок, который с самого раннего возраста представлял нашу страну на международном рынке, я знаю, как никто, что мы своей подготовкой превосходили всех наших сверстников во Франции, в Англии, в Америке», — заявил артист.

Сегодня Цискаридзе вынужден констатировать очень низкий уровень образованности в России, заявил он в беседе с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Ректор Академии Вагановой отметил, что нынешние педагоги больше заняты тем, чтобы показать результат «на бумаге», чем реальным обучением. По его словам, преподавателям приходится больше думать не о результатах и достижениях выпускников, а о том, как правильно заполнены документы.