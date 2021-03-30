Российская писательница впервые вошла в лонглист Букеровской премии

Члены жюри награды отметили работу Марии Степановой, сообщили организаторы премии.

Писательница из России вошла в длинный список Букеровской премии в области литературы на английском языке со своим эссе «Памяти памяти». Это исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает об истории своей семьи. В 2018 году книга получила российскую литературную премию «Большая книга».

В лонглист премии вошли авторы из 12 стран. Пять лет назад премию стали вручать ежегодно и за определенную книгу, а не за сборник произведений, изданных на английском языке. С того момента Степанова стала первым автором из России, которому удалось попасть в длинный список.

Члены жюри отобрали в лонглист 13 работ из 125 произведений. За главный приз продолжат бороться по две книги, переведенные с испанского языка, по две — с французского, по одной — с китайского, грузинского, датского, кикуйю, голландского, немецкого, арабского и шведского языков.