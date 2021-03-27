В Испании нашли следы неандертальского ребенка, танцевавшего на пляже 100 тысяч лет назад

Окаменелые отпечатки следов были обнаружены после шторма в июне 2020 года парой биологов.

Ученые брели по песку пляжа Маталасканас в Испании, который находится между Уэльвой и Кадисом, и наткнулись на место, которое было водопоем неандертальцев около 100 тысяч лет назад. На этом участке земли предки современных людей пили воду из ручья, охотились, искали морепродукты и позволяли своим детям играть в воде.

Палеонтологи из Университета Уэльвы считают, что находка является самым ранним известным примером следов неандертальцев на Пиренейском полуострове. На этом месте было найдено как минимум 87 следов, в том числе неандертальского ребенка, который прыгал и, по всей вероятности, танцевал на песке.

По словам автора исследования Эдуардо Майораля, следы были обнаружены на участке, который медленно выходил из-под покрывавших его отложений вследствие эрозии дюн. Найти ранних неандертальцев сложно, поскольку от них чаще всего не остается костных остатков, дающих возможность датировать или проанализировать их. Поэтому ученые полагаются на следы и другие окаменелости.

«Биологическая и этологическая информация о группах древних гомининов при отсутствии костных останков обеспечивается изучением их ископаемых следов, которые показывают нам определенные зафиксированные моменты их существования», — пояснил Майораль.

Эксперты изучили следы с помощью 3D-моделей и провели детальный анализ осадочных пород, чтобы охарактеризовать их и среду, в которой они были обнаружены. Команда обнаружила, что стопы «наследивших» неандертальцев имели округлую пятку, продольный свод, относительно короткие пальцы ног и непротивопоставленный большой палец ноги.

Из 87 следов 37 были достаточно полными, чтобы показать размер стопы неандертальца, от 13 до 28 см в длину. Это позволило команде подсчитать, что люди у «водопоя» были ростом от 103 до 183 см, а большинство — 120-152 см.

«Широкий диапазон размеров следов предполагает существование социальной группы, объединенной людьми разных возрастных категорий, но в которой, однако, преобладают не взрослые люди», — сказал Майораль. По мнению ученых, семь следов принадлежали детям, 15 —подросткам, девять следов оставили взрослые, причем два самых маленьких принадлежали шестилетнему ребенку.

Самые длинные четыре следа принадлежали человеку ростом более 6 футов (183 см), который, по словам Майорала, значительно превышает ожидаемый максимальный рост неандертальца, поэтому может быть неправильным или был сделан более мелким человеком с большим движением.

Изучив расположение следов, ученые смогли лучше понять поведение группы неандертальцев.

«Неандертальцы — охотники-собиратели, поэтому их передвижения в основном связаны с путешествиями, транспортировкой ресурсов или стратегиями добычи», — пояснил Майораль.

Почти четверть группы составляли дети, большая часть следов которых была обнаружена на самом краю воды.

«Это может включать в себя стратегию охоты, преследование животных в воде, возможно, водоплавающих птиц и куликов или мелких плотоядных животных, или даже рыбалку или поиск моллюсков рыбы или моллюсков», - сказал он. Что касается самого маленького члена группы, оставленные им следы имеют неравномерные промежутки, нехарактерные для поступательного движения, и могут свидетельствовать о том, что ребенок танцевал на берегу, возможно, даже под какой-то ритмический аккомпанемент.

Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports.