Театр имени Вахтангова покажет спектакль «Театр» по Сомерсету Моэму

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Создателем установки стала Ольга Субботина.

Премьера спектакля «Театр» будет представлена в пятницу на Исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Ольга Субботина дебютировала в театре в 2018 году со спектаклем «Бовари» по Густаву Флоберу, рассказала ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

Опыт инсценировки романа оказался удачным, и спектакль вошел в репертуар театра. Поэтому, когда Субботина предложила воплотить роман Сомерсета Моэма в год столетия Вахтанговского театра, эту идею горячо поддержал худрук Римас Туминас.

Над постановкой работали также композитор Глеб Матвейчук, художник Максим Обрезков, хореограф Елена Каралашвили и другие. Роль Джулии Лэмберт исполнит Лидия Вележева, Майкла Госселина сыграет Евгений Князев.

Премьерные показы спектакля состоится 26 и 27 марта к Международному дню театра.